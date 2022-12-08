США і Росія обміняли зірку баскетболу на торговця зброєю

Між Росією та США відбувся обмін увʼязненими. Засуджену в Росії дворазову олімпійську чемпіонку, зірку жіночої Національної баскетбольної асоціації Брітні Ґрайнер обміняли на бізнесмена Віктора Бута, засудженого в Сполучених Штатах за незаконну торгівлю зброєю.

Першим про обмін повідомив телеканал CNN. Обмін підтвердили і російська, і американська сторони.

Президент США Джо Байден заявив, що вже поговорив телефоном із Ґрайнер. Зараз вона перебуває в літаку і прямує на батьківщину.

МЗС Росії повідомило, що обмін відбувся в аеропорту Абу-Дабі.

У серпні 2022 року Ґрайнер засудили до дев’яти років колонії за звинуваченнями у незаконному перевезенні наркотичних речовин.

Перед тим, у лютому цього ж року баскетболістку затримали в московському аеропорту з електронними сигаретами, що містили масло коноплі.

Віктор Бут перебував за ґратами з 2012 року. Він відбував 25-річний тюремний термін у США за незаконний продаж зброї колумбійському угрупованню.