США і Росія обміняли зірку баскетболу на торговця зброєю

Між Росією та США відбувся обмін увʼязненими. Засуджену в Росії дворазову олімпійську чемпіонку, зірку жіночої Національної баскетбольної асоціації Брітні Ґрайнер обміняли на бізнесмена Віктора Бута, засудженого в Сполучених Штатах за незаконну торгівлю зброєю.
Першим про обмін повідомив телеканал CNN. Обмін підтвердили і російська, і американська сторони.
Президент США Джо Байден заявив, що вже поговорив телефоном із Ґрайнер. Зараз вона перебуває в літаку і прямує на батьківщину.
МЗС Росії повідомило, що обмін відбувся в аеропорту Абу-Дабі.
У серпні 2022 року Ґрайнер засудили до дев’яти років колонії за звинуваченнями у незаконному перевезенні наркотичних речовин.
Перед тим, у лютому цього ж року баскетболістку затримали в московському аеропорту з електронними сигаретами, що містили масло коноплі.
Віктор Бут перебував за ґратами з 2012 року. Він відбував 25-річний тюремний термін у США за незаконний продаж зброї колумбійському угрупованню.
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