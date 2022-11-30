Номінована Байденом на посаду посла США в Росії Лінн Трейсі обіцяє зосередитись на звільненні в’язнів

Кандидат президента США Джо Байдена на посаду посла в Росії Лінн Трейсі пообіцяла зробити звільнення затриманих в РФ американців пріоритетом, якщо її буде затверджено.

«Безперечно, становище громадян США, затриманих у Росії, буде для мене головним пріоритетом», – заявила Трейсі 30 листопада під час слухань щодо її затвердження в сенатському комітеті з міжнародних відносин, передає агенція Reuters.

Трейсі, кар’єрний дипломат та нинішній посол у Вірменії, пообіцяла відвідати затриманих американців, у тому числі зірку баскетболу Брітні Ґрайнер та колишнього морського піхотинця Пола Вілана.

Лінн Трейсі може стати першою жінкою, яка очолить американську дипмісію в Москві.

Нещодавно заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що угода між Росією та США щодо проведення обмінів ув’язненими все ще можлива і може бути реалізована до кінця року.