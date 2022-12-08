Білий Дім: обмін полоненими з Росією не вплине на підтримку України

Обмін полоненими з Росією не вплине на відданість народу України, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

«Не продовжуйте потенційну розмову про Україну.. це не зміниться», – сказала вона під час брифінгу.

8 грудня влада США повідомила, що провела із Москвою обмін, за результатами якого до Америки повертається баскетбольна зірка Брітні Ґрайнер, а у зворотному напрямку вирушає засуджений у США до 25 років за ґратами за незаконну торгівлю зброєю росіянин Віктор Бут.

У серпні 2022 року Ґрайнер засудили до дев’яти років колонії за звинуваченнями у незаконному перевезенні наркотичних речовин.

Перед тим, у лютому цього ж року баскетболістку затримали в московському аеропорту з електронними сигаретами, що містили масло коноплі.

Віктор Бут перебував за ґратами з 2012 року. Він відбував 25-річний тюремний термін у США за незаконний продаж зброї колумбійському угрупованню.