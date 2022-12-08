«Останні місяці були пеклом для Брітні» – Байден про увʼязнення зірки баскетболу в Росії

Перебування за ґратами в Росії стало тяжким випробуванням для американської спортсменки, баскетбольної зірки Брітні Ґрайнер, заявив президент США Джо Байден 8 грудня.

«Останні кілька місяців були пеклом для Брітні. Я радий, що можу сказати, що вона в доброму гуморі. Вона з полегшенням нарешті повертається додому, і факт залишається фактом, що вона втратила місяці свого життя, пережила непотрібну травму. Вона заслуговує на свободу, приватність і час з нею близьких, щоб одужати та зцілитися після того, як її незаконно затримали», – відзначив американський президент.

Байден сказав, що Ґрайнер пройшла через суд у Росії та час ув’язнення «з мужністю та неймовірною чесністю».

«Вона написала мені ще в липні. Вона не просила особливого ставлення, хоча ми працювали над її звільненням із першого дня. Вона просила лише, цитую, «будь ласка, не забувайте про мене та інших затриманих американців», – додав лідер США.

У Білому домі виступила також дружина звільненої американки Шеріл Ґрайнер.

«Найважливіші емоції, які я відчуваю зараз, – це просто щира вдячність президенту Байдену і всій його адміністрації», – вказала Шеріл. «Сьогодні моя сім’я знову стає повною, але, як ви всі знаєте, є також багато інших сімей, які не є повними», – додала вона пізніше у своїх коментарях, згадуючи інших американців, які залишаються в російському увʼязненні, включно з Полом Віланом.

8 грудня влада США повідомила, що провела із Москвою обмін, за результатами якого до Америки повертається баскетбольна зірка Брітні Ґрайнер, а у зворотному напрямку вирушає засуджений у США до 25 років за ґратами за незаконну торгівлю зброєю росіянин Віктор Бут.

У серпні 2022 року Ґрайнер засудили до дев’яти років колонії за звинуваченнями у незаконному перевезенні наркотичних речовин.

Перед тим, у лютому цього ж року баскетболістку затримали в московському аеропорту з електронними сигаретами, що містили масло коноплі.

Віктор Бут перебував за ґратами з 2012 року. Він відбував 25-річний тюремний термін у США за незаконний продаж зброї колумбійському угрупованню.