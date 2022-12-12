Зеленський розповів Байдену про наслідки ракетних ударів Росії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, повідомив Офіс президента вночі проти 12 грудня.

Згідно із повідомленням, Зеленський подякував Байдену за пакет оборонної допомоги, який США анонсували минулої п’ятниці.

«Володимир Зеленський наголосив, що Україна прагне досягти миру, та відзначив важливість консолідації міжнародних зусиль для досягнення цієї мети. Саме задля цього під час саміту G20 Президент України представив формулу миру, яка передбачає десять критично важливих кроків, реалізація яких дасть змогу припинити війну», – йдеться в повідомленні.

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Голова держави також розповів про бачення Києва щодо роботи в цьому напрямку та «виступив з ініціативою скликання Глобального саміту миру».

«Глава держави поінформував про наслідки російського ракетного терору, у результаті якого знищено близько 50% української енергетичної інфраструктури. У цьому контексті Президент відзначив допомогу, яку надають Сполучені Штати для відновлення енергосистеми України. Володимир Зеленський висловив сподівання на поглиблення співпраці в цій сфері», – передає ОП.

Крім того, Зеленський також наголосив на важливості посилення української протиповітряної оборони.

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Президент України анонсував розмову з президентом США Джо Байденом напередодні увечері.

Востаннє Володимир Зеленський мав телефонну розмову з Джо Байденом 10 жовтня.