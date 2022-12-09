США запровадили санкції проти голови ОАСК Павла Вовка

Державний департамент США оголосив про запровадження санкцій проти голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, а також двох найближчих членів його родини.

Як йдеться в повідомленні, заходи, оголошені з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією і напередодні Міжнародного дня прав людини, запроваджуються проти Вовка «за вимагання хабара в обмін на втручання в судові та інші публічні процеси».

Санкції, запроваджені в рамках на «закону Магнітського», передбачають, зокрема, візові обмеження.

Павло Вовк рішення наразі не коментував.

В Україні голову ОАСК Павла Вовка і ще 11 осіб підозрюють у тому, що вони «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».

13 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який ініціює ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Він пропонує натомість створити Київський міський окружний адміністративний суд.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що президент вирішив ліквідувати ОАСК під впливом «агентів іноземного впливу». Він не приходив на засідання Вищого антикорупційного суду, заявляючи, що йому не вручали підозру.

У листопаді цього року журналісти «Схем» (Радіо Свобода) дослідили, хто в Україні був залучений до підготовки планів Кремля щодо спроб «юридичної легалізації» маріонеткової центральної влади, яку Росія планувала встановити у Києві в разі успішного взяття української столиці військами РФ у лютому-березні 2022 року.

Зокрема, за даними журналістів, ключову роль в цьому мав зіграти Окружний адміністративний суд Києва на чолі з суддею Павлом Вовком, винісши рішення на користь Віктора Януковича за двома позовами про нібито незаконне позбавлення його статусу президента України. Подача цих позовів збіглася в часі з накопиченням російських військ на кордоні України, і суд прийняв їх до розгляду, попри пропущені терміни давності.