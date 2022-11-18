Смирнов пояснив, чому справи ОАСКу неможливо передати на розгляд в інший суд – «Схеми»

Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов заявив у коментарі «Схемам» (Радіо Свобода), що роботу Окружного адміністративного суду Києва неможливо зупинити шляхом передачі усіх його справ до іншого суду, оскільки, на його думку, для цього не було і немає підстав, згідно з внесеними під час воєнного стану змінами до закону України «Про судоустрій та статус суддів».

На підставі цих змін, як з’ясували «Схеми», Державна судова адміністрація після повномасштабного вторгнення ініціювала передачу усіх справ ОАСК до іншого суду. Президент Володимир Зеленський обіцяв ліквідувати ОАСК півтора року тому – через підозри голові та іншим суддям з боку антикорупційних органів та у відповідь на петицію громадськості про «глибоку вкорінену корупцію і практику неправосудних рішень», а у 2021-му вніс законопроєкт про ліквідацію ОАСК як «невідкладний», але досі його так і не ухвалили

Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов, який курує судову реформу, вважає, що зміна територіальної підсудності суду має відбуватися «з огляду на певні причинно-наслідкові реалії, що суд не може здійснювати своє правосуддя».

«Скажіть, будь ласка, ОАСК не може здійснювати правосуддя? Будівля зруйнована? Судді зникли? Просто голова Верховного суду, коли буде підписувати указ – це його право – він буде нести за це відповідальність» – зазначив Смирнов.

У березні цього року були внесені зміни до закону «Про судоустрій та статус суддів», зокрема, до статті 147 – щодо визначеності територіальної підсудності судових справ.

У ній йдеться про те, що «у разі неможливості здійснення правосуддя судом з об’єктивних причин під час воєнного або надзвичайного стану, у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами може бути змінено територіальну підсудність судових справ, що розглядаються в такому суді». За рішенням Вищої ради правосуддя або, у випадку, коли ВРП не працює, розпорядження про передачу справ з одного суду до іншого видає голова Верховного Суду.

Раніше в інтерв’ю Радіо Свобода Андрій Смирнов виступав проти такої передачі справ, посилаючись на велику завантаженість суду.

При тому Смирнов визнав, що від початку широкомасштабної війни війни і до середини квітня Окружний адмінсуд Києва не працював, бо мав «технічні проблеми», пов’язані з доступом до Реєстру судових рішень, з серверами і з технічним обладнанням.

Також, згідно із реєстром судових справ, судді ОАСКу практично не ухвалювали рішень.

Як йдеться у розслідуванні «Схем», на початку квітня 2022 року Державна судова адміністрація звернулася з листом до голови Верховного суду Всеволода Князєва з проханням передати усі справи ОАСК до іншого суду. Офіційна причина – через проблеми із судовим реєстром, в якому не оприлюднювалися рішення Окружного адмінсуду.

У Верховному суді на цю пропозицію не відреагували, згодом у відповіді на запит «Схем» пояснили, що територіальна підсудність не була змінена, адже «для цього не було об’єктивних підстав, визначених статтею 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», у квітні 2022 року місто Київ не перебувало під окупацією, щоденні воєнні дії на території міста не велися».

Як зазначали у розслідуванні журналісти, тоді був «шанс усунути Окружний адмінсуд від розгляду, зокрема, позовів Януковича». Експрезидент подав два позови до Окружного адміністративного суду міста Києва синхронно із накопиченням російських військ на кордоні з Україною, один із яких потрапив до судді Євгена Аблова в обхід правил розподілу судових справ між суддями, а інший – до судді Ігоря Качура, якого Янукович раніше особисто призначав заступником міністра промислової політики, а ще раніше Качур був членом ЦВК, яка оголосила Януковича обраним президентом у 2004 році.

«Журналісти «Схем» дослідили, хто в Україні був залучений до підготовки планів Кремля щодо спроб «юридичної легалізації» маріонеткової центральної влади, яку Росія планувала встановити у Києві в разі успішного взяття української столиці військами РФ у лютому-березні 2022 року. Зокрема, ключову роль в цьому мав зіграти Окружний адміністративного суду Києва на чолі з суддею Павлом Вовком, винісши рішення на користь Віктора Януковича за двома позовами про нібито незаконне позбавлення його статусу президента України» – йдеться у розслідуванні.

Заступник керівника ОП Андрій Смирнов у коментарі «Схемам» висловив думку, що затягування ліквідації Окружного адмінсуду пов’язане із добором нових суддів, що можливе лише із завершенням реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя.