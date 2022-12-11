Зеленський анонсував розмову з Байденом

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в нього невдовзі має відбутися розмова із президентом США Джо Байденом.

«Сьогодні пізніше запланована розмова з президентом Сполучених Штатів Байденом. Подробиці й результати – після завершення розмови», – сказав Зеленський у відеозверенні.

Він зауважив, що мав сьогодні раніше бесіди із президентами Франції та Туреччини, які оцінив, як змістовні та конкретні.

Востаннє Володимир Зеленський мав телефонну розмову з Джо Байденом 10 жовтня.