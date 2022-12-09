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«Посилення ППО». США оголосили про новий пакет допомоги Україні

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що допомога «надійде незабаром»

Білий дім оголосив про новий пакет допомоги на 275 мільйонів доларів для посилення протиповітряної оборони України, зокрема проти російських безпілотників.

Як цитує агенція AFP речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, допомога «незабаром надійде, щоб забезпечити Україну новими можливостями для посилення протиповітряної оборони та протидії загрозам, з якими Україна стикається з боку безпілотників».

Напередодні агентство Reuters повідомило, що США планують надіслати Україні обладнання для боротьби з безпілотниками, а також для посилення протиповітряної оборони на 275 мільйонів доларів. Також очікується, що Пентагон передасть ракети для HIMARS, боєприпаси калібру 155 мм, військові машини Humvee і генератори.

Нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю CNN заявив, що Сполучені штати Америки зараз «дуже зосереджені» на системах протиповітряної оборони для України.

На початку листопада Пентагон повідомив, що дві системи протиповітряної оборони NASAMS вже перебувають в Україні, а українські військові нещодавно завершили навчання з керування системою у Європі.

Загалом Сполучені Штати виділили на безпекову допомогу Україні понад 18,6 мільярда доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого.

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