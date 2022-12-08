ППО й обладнання для боротьби з безпілотниками. США готують новий пакет допомоги Україні – ЗМІ

США планують надіслати Україні обладнання для боротьби з безпілотниками, а також для посилення протиповітряної оборони на 275 мільйонів доларів, повідомляє агентство Reuters із посиланням на документи і слова осіб, знайомих із ситуацією.

За повідомленням, про пакет військової допомоги можуть оголосити вже 9 грудня. Подробиці щодо того, про яке саме обладнання йдеться, наразі невідомі.

Очікується, що Пентагон передасть ракети для пускових установок High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) виробництва Lockheed Martin Corp, боєприпаси калібру 155 мм, військові машини Humvee і генератори, повідомляє агентство.

Представник Ради національної безпеки США відмовився коментувати питання про пакет допомоги. Вміст і розмір пакетів можуть змінюватися, поки їх не підпише президент.

Міноборони США 30 листопада повідомило, що американська компанія Raytheon Co отримала контракт на виробництво для України ракетних систем класу «земля-повітря» NASAMS. Сума контракту перевищує 1,21 млрд дол «на закупівлю національних передових зенітно-ракетних систем, супутнього обладнання, послуг і запчастин» в рамках «Ініціативи сприяння безпеці в Україні» в 2023 році.

Тоді ж держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю CNN заявив, що Сполучені штати Америки зараз «дуже зосереджені» на системах протиповітряної оборони для України.

На початку листопада Пентагон повідомив, що дві системи протиповітряної оборони NASAMS вже перебувають в Україні, а українські військові нещодавно завершили навчання з керування системою у Європі.

Загалом Сполучені Штати виділили на безпекову допомогу Україні понад 18,6 мільярда доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого.

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