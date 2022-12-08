Палата представників США ухвалила рекордний оборонний бюджет, який передбачає і допомогу Україні

Палата представників Конгресу США на засіданні 8 грудня проголосувала за ухвалення оборонного бюджету на 2023 фіскальний рік на рекордну суму 858 мільярдів доларів. Це майже на 80 мільярдів більше за бюджет 2022 року і на 45 мільярдів більше, ніж запитувала адміністрація Джо Байдена навесні.

Документ передбачає виділення щонайменше 800 мільйонів доларів на програму додаткової військової допомоги Україні. Це на 500 мільйонів більше, ніж просив Білий дім.

Документ передбачає виділення шести мільярдів доларів на ініціативу стримування військової загрози в Європі. Йдеться тут, перш за все, про протидію Росії. Крім того, законопроєкт передбачає п’ятирічну заборону співпраці з Росією в галузі оборони.

У документі йдеться і про збільшення коштів на розробку нової зброї та закупівлю систем, включаючи винищувачі F-35 і кораблі.

Тепер закон про військовий бюджет має ухвалити верхня палата Конгресу, Сенат. Очікується, що документ легко пройде голосуванням у палаті. Після цього він надійде на підпис до президента Джо Байдена.