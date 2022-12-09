США дозволили казахстанським банкам обслуговувати карти «Мир» мігрантів із Росії

Управління з контролю за іноземними активами – підрозділ Міністерства фінансів США (OFAC) – дозволило використання карток російських приватних осіб на території Казахстану – про це повідомляє місцева служба Радіо Свобода із посиланням на Агентство Казахстану з регулювання та розвитку фінансового ринку (АРРФР).

Згідно із повідомленням, відомство «не заперечує проти використання російських банківських карток системи «Мир» приватними особами, які мігрували з Росії до Казахстану для здійснення операцій, які забезпечують їхню життєдіяльність».

При цьому операції залишаться під особливим контролем американського регулятора, аби вони не були використані для обходу санкцій.

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«Таким чином, казахстанські банки мають право приймати платежі, перекази за картками «Мир» а також здійснювати видачу готівки за допомогою банкоматів для приватних осіб», – йдеться в повідомленні, опублікованому АРРФР.

Однак рішення про підключення до системи «Мир» казахстанські банки ухвалюють самостійно на основі власних стратегій розвитку та внутрішніх систем оцінки ризиків, додали в агентстві.

Раніше кілька країн, у яких працювала російська платіжна система «Мир», відмовилися від її підтримки через загрозу вторинних санкцій США.

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За останні кілька місяців операції з російськими картками припинили повністю або скоротили співпрацю банки в Казахстані, Узбекистані, Таджикистані, Киргизстані, Туреччині та В’єтнамі. Туреччина допускала створення нової спільної платіжної системи для російських туристів, але про якісь конкретні кроки наразі не повідомлялося.

Після російського збройного нападу на Україну багато країн запровадили проти Москви жорсткі санкції. Поміж іншого, вони торкнулися банків. На початку березня свою роботу в Росії припинили основні платіжні системи Visa та Mastercard.

Єврокомісія 4 грудня представила країнам-членам ЄС дев’ятий пакет санкцій проти РФ, який стосуватиметься фінансових структур.