НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%

Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних, а також підвищити вимоги до обов’язкових резервів банків.

«Це сприятиме посиленню монетарної трансмісії, підтриманню курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції у 2023 році», – ідеться в повідомленні регулятора.

Зростання споживчих цін в Україні, за підсумками жовтня, пришвидшилося до 26,6% у річному вимірі. За попередніми оцінками НБУ, у листопаді інфляція надалі зростала, але нижчими темпами, ніж передбачалося в жовтневому прогнозі.

Основними чинниками прискорення інфляції залишаються наслідки воєнних дій та окупації окремих регіонів України, що насамперед впливає на збільшення виробничих витрат бізнесу та призводить до дефіциту окремої продукції. Посилення російських терактів проти критичної інфраструктури України ускладнює економічну активність у різних секторах – від металургії до харчової промисловості, тваринництва та сфери послуг. Зростання попиту населення на паливо в умовах регулярних відключень створює додатковий тиск на вартість енергоносіїв. Усі ці чинники спричиняють подорожчання широкого спектра товарів і послуг, а за окремими позиціями – суттєве зростання цін.