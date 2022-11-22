Інфляція в Європі залишатиметься високою – голова Бундесбанку

Інфляція в єврозоні, ймовірно, залишатиметься високою ще деякий час, попри початкові ознаки послаблення, заявив голова центрального банку Німеччини, Бундесбанку.

За словами Йоахіма Наґеля, ціни на нафту останнім часом упали, а тенденція до зростання цін виробників у Німеччині значно послабилася в жовтні, що вселяє надії на зниження інфляції. Але, за словами голови центрального банку, рівень інфляції в Німеччині, ймовірно, залишатиметься високим упродовж наступного року.

Нагель сказав, що інфляція може становити в середньому близько 7%, що тисне на всю єврозону. «Зокрема, це гальмує споживчий попит», – відзначив банкір.

Наґель сказав, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) знову підвищить процентні ставки в грудні, щоб знизити інфляцію до 2% у середньостроковій перспективі. Голова Бундесбанку причетний до ухвалення рішень щодо монетарної політики як член Ради керуючих ЄЦБ.