Мінфін США виділив Україні додатково 4,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки

Сполучені Штати виділяють Україні додатково 4,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки, йдеться у заяві міністерки фінансів Джанет Єллен.

«Ці кошти почнуть виплачуватися найближчими тижнями та допоможуть уряду України захиститися від незаконної війни Росії шляхом зміцнення економічної стабільності та підтримки основних державних послуг, включаючи заробітну плату працівникам лікарень, державним службовцям і вчителям, а також соціальну допомогу людям похилого віку та вразливим категоріям. У поєднанні з нашою підтримкою безпеки та величезною хоробрістю українського народу ці кошти є критично важливим інструментом опору України неспровокованому вторгненню Путіна», – йдеться у заяві.

У Мінфіні США додають, що ці виплати доведуть загальну пряму бюджетну підтримку США для України до 13 мільярдів доларів США у формі грантів.

Крім надання економічної підтримки, Міністерство фінансів і уряд США продовжуватимуть використовувати всі інструменти, включаючи «історичну коаліцію санкцій, щоб послабити військову машину Путіна», додає американське відомство.

Президент США Джо Байден у жовтні підписав закон, який передбачає фінансування федерального уряду до середини грудня і виділення допомоги Україні в розмірі понад 12,3 мільярда доларів.