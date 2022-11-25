Ексголова НБУ Шевченко, оголошений у розшук, перебуває у Відні – ЗМІ

Колишній голова Національного банку України Кирило Шевченко, якого оголосили в розшук, перебуває у столиці Австрії Відні, йдеться у розслідуванні видання «Українська правда».

За повідомленням, журналісти бачили Шевченка у компанії колишнього заступника міністра юстиції Дениса Чернишова, також оголошеного у розшук.

Національне антикорупційне бюро 24 жовтня оголосило у розшук колишнього голову Нацбанку Кирила Шевченка. Як повідомили у НАБУ, йдеться про справу щодо розкрадання понад 200 мільйонів гривень АТ «Укргазбанк», коли Шевченко працював там.

4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку. Він пояснив рішення залишити посаду голови Нацбанку станом свого здоров’я. 6 жовтня Верховна Рада затвердила його звільнення.

Того ж дня НАБУ та САП повідомили про викриття протиправної діяльності службових осіб державного банку «Укргазбанк», яка призвела до збитків у сумі понад 206 млн грн. Про підозру повідомлено п’ятьом основним фігурантам цього злочину, серед яких Кирило Шевченко, який з 2014 року був першим заступником голови правління «Укргазбанку», а з 2015 року – головою його правління.

Сам Шевченко назвав підозру йому неочікуваною та вважає її політичним переслідуванням і заперечив, що переховується від слідства. За його словами, він офіційно повідомив обидва відомства про те, де перебуває, а також звернувся до місцевого посольства із проханням надати приміщення для відеозв’язку на час допитів.