Банки Киргизстану відмовилися працювати з російськими картками «Мир» через загрозу санкцій

Кілька банків Киргизстану припинили обслуговування російських платіжних карток «Мир» через побоювання щодо санкції з боку фінансових структур США. Про це 2 грудня заявив під час виступу в парламенті центральноазійської країни заступник голови Національного банку Кайип Куленбеков.

За словами Куленбекова, західні обмеження можуть вплинути на обслуговування кореспондентських рахунків киргизьких банків за кордоном. З боку Нацбанку на рішення, що уївалюються комерційними банками, ніякого тиску не чинилося, уточнив Куленбеков.

У листопаді агентство Bloomberg повідомляло, що від роботи з російською платіжною системою через загрозу вторинних санкцій відмовилися шість із девʼяти країн. Операції з «Миром» припинили повністю або скоротили співпрацю банки в Узбекистані, Таджикистані, Киргизстані, Казахстані, Туреччині та Вʼєтнамі.

Туреччина допускала створення нової спільної платіжної системи для російських туристів, але про якісь конкретні кроки поки не повідомлялося.