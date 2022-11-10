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США позбавили Росію статусу ринкової економіки

Це рішення може надати можливість до більш жорстких торгових дій на тлі напружених відносин між Москвою та Вашингтоном.

Сполучені Штати 10 листопада скасували статус Росії з ринковою економікою в рамках антидемпінгових процедур, що може відкрити двері для більш жорстких торгових дій на тлі напружених відносин між Москвою та Вашингтоном.

У заяві Міністерства торгівлі зазначено, що це рішення «дає Сполученим Штатам можливість застосувати повну силу [антидемпінгового] закону для усунення ринкових спотворень, спричинених посиленням втручання російського уряду в їхню економіку».

Це сталося після того, як західні країни запровадили безпрецедентні санкції проти Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.

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