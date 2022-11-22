Більшість країн припинили обслуговувати російську платіжну систему «Мир»

Шість із дев’яти країн, у яких працювала російська платіжна система «Мир», відмовилися від її підтримки через загрозу вторинних санкцій з боку США. Як повідомляє агенція Bloomberg, це є провалом спроб Росії створити власну альтернативу Visa і Mastercard в умовах фінансової ізоляції.

Співрозмовники Bloomberg зазначили, що у Банку Росії були здивовані відмовою так званих «дружніх країн» від співпраці з російською фінансовою системою. Наразі, за даними агентства, Центробанк шукає іншу альтернативу.

За останні кілька місяців операції з «Миром» припинили повністю або скоротили співпрацю банки в Узбекистані, Таджикистані, Киргизстані, Казахстані, Туреччині та В’єтнамі. Туреччина допускала створення нової спільної платіжної системи для російських туристів, але про якісь конкретні кроки поки не повідомлялося.

Після російського повномасштабного вторгнення в Україну багато країн запровадили проти РФ жорсткі санкції, в тому числі у банківській сфері. На початку березня свою роботу в Росії припинили основні платіжні системи Visa та Mastercard.