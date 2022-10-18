Банки у Киргизстані припинили обслуговування росіян із банківськими картками «Мир»

Низка банків Киргизстану призупинили обслуговування банківських карток російської платіжної системи «Мир» услід за аналогічними діями банків у сусідніх країнах – Казахстані, Таджикистані та Узбекистані.

На сайтах киргизстанських банків «Бакай банк», банк «Компаньйон» та «Дос Кредо банк» 18 жовтня повідомили, що рішення ухвалене з технічних причин. Про терміни можливого поновлення обслуговування не повідомляється.

Рішення оголосили на тлі попереджень з боку США та низки інших країн Заходу про те, що недотримання міжнародних санкцій проти Москви, запроваджених у зв’язку з неспровокованим вторгненням в Україну, спричинить вторинні санкції.

Наприкінці вересня один із найбільших банків Таджикистану «Душанбе Сіті банк» призупинив обслуговування карток російської платіжної системи «Мир», посилаючись на технічні причини.

23 вересня Узбекистан призупинив обслуговування закордонних карток «Мир», при цьому продовжують працювати випущені на території Узбекистану кобейджингові картки Uzcard – «Мир».

У середині минулого місяця низка банків у Казахстані, Туреччині та В’єтнамі оголосили про призупинення обслуговування платіжних карток «Мир» на тлі попередження Мінфіну США про можливі вторинні санкції для кредитних організацій, які співпрацюють з цією російською платіжною системою.

Раніше Росія заявляла про намір приєднати до платіжної системи «Мир» так звані дружні їй країни.

Після вторгнення в Україну Росія виявилася фактично відрізаною від світової фінансової системи, втратила технології Заходу та преференції через жорсткі обмеження, запроваджені західними урядами у відповідь на агресію Москви.