Узбекистан відмовився від створення газового союзу з Росією та Казахстаном

Узбекистан готовий підписати комерційні контракти про постачання газу з Росією, проте вступати в запропонований Москвою газовий союз із Росією та Казахстаном не збирається. Про це, як передає агенція Reuters, заявив міністр енергетики Узбекистану Журабек Мірзамахмудов.

За словами міністра, Ташкент «ніколи не піде на політичні умови в обмін на газ».

Москва і Ташкент ведуть переговори про постачання російського газу через сусідній Казахстан, але «це буде технічний контракт», і «не означає – союз», наголосив Мірзамахмудов.

Як зазначає Reuters, на тлі холодної зими Узбекистан відчуває нестачу палива і навіть був змушений припинити експорт шести мільйонів кубічних метрів газу на день до Китаю. Влада країни веде переговори з іншими країнами щодо додаткової закупівлі природного газу, електроенергії, вугілля та мазуту. В країні вводиться заборона експорту скрапленого газу.

Раніше ініціативу створення газового союзу з Узбекистаном обговорювали президенти Росії та Казахстану – Володимир Путін та Касим-Жомарт Токаєв. Однак, на думку експертів, ані Астана, ані Ташкент у ньому не зацікавлені через загрозу вторинних санкцій.

У відповідь на російське військове вторгнення в Україну країни Заходу регулярно вводять санкції, що забороняють або обмежують співпрацю з російськими компаніями.