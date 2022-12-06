Резніков: завдяки успіхам ЗСУ на фронті Захід не має «втоми» від війни

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що завдяки успіхам ЗСУ на фронті у Заходу немає «втоми» від війни.



«Ні (не втомилися західні партнери від українських запитів – ред.), в мене були такі застереження, особливо влітку. Я спілкувався з міністром оборони наших дружніх країн. Я побоювався «синдрому втоми». Мені здавалося, що він спочатку може бути серед населення, місцевих медіа, а вони впливатимуть на політиків, ну і далі буде зменшення обсягів допомоги. Але наші успіхи на фронті, коли спочатку думали, що ми за три дні здамо Київ. а через два тижні всю Україну, але цього не сталося. Ми успішно вибили їх з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, крейсер «Москва», острів Зміїний. Харківщина, Луганщина, Херсонщина», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, сьогодні партнери «дуже сильно хочуть» і надалі бути партнерами у цій перемозі.



«І вони навпаки вболівають за нас, і вони на кожній зустрічі мені чітко кажуть: «Олексію, ми пишаємося, ви нас надихаєте, і ми будемо з вами до завершення цієї війни, до вашої перемоги, чого б нам це не вартувало». Вони ці рішення вже прийняли. І найголовніше – населення цих країн підтримує ці рішення урядів», – додав міністр.

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Західні партнери, зокрема США, ЄС та країни G7, надають Україні підтримку у її протистоянні російській агресії. Наприклад, адміністрація президента США Джо Байдена надала Києву військову допомогу на суму понад 20 мільярдів доларів, ще приблизно 10 мільярдів було виділено на гуманітарне сприяння та близько 13 мільярдів – на відновлення економіки. Крім того, Байден закликав Конгрес виділити ще 37,7 мільярда доларів на додаткове фінансування України.