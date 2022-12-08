США офіційно оприлюднили звинувачення щодо депутата Верховної Ради Андрія Деркача

У федеральному суді Брукліна в Нью-Йорку 7 грудня було офіційно оприлюднено звинувачення щодо депутата Верховної Ради України Андрія Деркача. Його звинувачують у відмиванні грошей та порушенні санкцій, запроваджених проти нього в США у 2020 році за звинуваченням у сприянні втручанню Росії у президентські вибори у Сполучених Штатах.

ФБР та прокуратура США вважають Деркача, відомого публікацією записів телефонних розмов колишнього президента України Петра Порошенка з колишнім віцепрезидентом, нині президентом США Джо Байденом, російським агентом впливу. Нинішнє звинувачення повʼязане з придбанням структурами, повʼязаними з Деркачем, двох обʼєктів нерухомого майна в Беверлі-Гіллз у Каліфорнії та приховуванням своєї причетності до цих угод.

У обвинувальному акті, оприлюдненому у федеральному суді Брукліна, йдеться, що, починаючи з 2013 року, Деркач використав зарубіжні рахунки в Латвії та Швейцарії, що належать компаніям, зареєстрованим на Британських Віргінських островах, для оплати купівлі та обслуговування нерухомого майна.

«Поведінка цього агента Кремля, який потрапив під санкції за спробу нашкодити нашій демократії, показала, що він готовий, хоче і здатний використовувати нашу банківську систему для досягнення своїх незаконних цілей. США не будуть безпечним притулком, де злочинці, олігархи чи особи, які перебувають під санкціями, можуть приховувати свої доходи, одержані нечесним шляхом, або впливати на наші вибори», – цитує «Голос Америки» прокурора зі Східного округу Нью-Йорка Бреона Піса.

«Беручи участь у підготовленій Росією кампанії з дезінформації, спрямованої на підрив американських інститутів, Деркач одночасно вступив у змову, щоб обманним шляхом отримати вигоду із західного способу життя для себе та своєї родини у Сполучених Штатах», – заявив Майкл Дрісколл, помічник директора ФБР у Нью-Йорку.

Андрій Деркач, який зараз перебуває на волі, опинився під санкціями Міністерства фінансів США у вересні 2020 року. Його звинуватили у втручанні у вибори. Демократи в США стверджують, що його публікації записів розмов Порошенка та Байдена, отримані, за їхніми словами, незаконним шляхом, робилися на користь Росії та прихильників колишнього президента Дональда Трампа.

Раніше Деркач заперечував свою провину та заявляв, що його переслідують за викриття корупції. В опублікованих ним розмовах йшлося про підтримку України з боку США, Порошенко та Байден обмінювалися компліментами. Будь-яких свідчень про корупцію чи інші незаконні дії в них немає.

Деркач уже понад два десятиліття є депутатом Верховної Ради України, востаннє його було обрано у 2019 році по одномандатному округу. 2021 року Київ запровадив проти нього власні санкції.

У разі визнання винним Деркачу загрожує в США до 30 років позбавлення волі.