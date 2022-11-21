У Путіна твердять, що не обговорюють другу хвилю мобілізації в Росії

У Кремлі не обговорюють можливість другої хвилі мобілізації в Росії, заявив 21 листопада речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він уточнив, що не може говорити від імені Міністерства оборони Росії, але наголосив, що «в Кремлі жодних обговорень щодо цього немає».

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 28 жовтня доповів президенту Володимиру Путіну про завершення так званої «часткової мобілізації» в Росії, яка розпочалася 21 вересня. За словами Шойгу, було призвано 300 тисяч осіб, і додаткових завдань у межах «часткової мобілізації» не планується.

Після оголошення про завершення «часткової мобілізації» в Росії розпочався призов на строкову службу, який триватиме два місяці – упродовж листопада і грудня. Частина промілітаристських телеграм-каналів і опозиційні до російської влади блогери твердять, що мобілізація в Росії поновиться одразу після Нового року, коли співробітники військкоматів завершать роботу з призовниками.