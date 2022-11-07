У Росії рекордно зросла кількість оголошень про терміновий продаж квартир – ЗМІ

На ринку нерухомості в Росії рекордно зросла кількість оголошень про терміновий продаж квартир. Про це повідомляє Forbes, посилаючись на доповідь аналітичної служби найбільшої бази даних нерухомості ЦІАН. Кількість росіян, які бажають терміново продати своє житло і готові знижувати ціну, зросла на 85% з початку березня.



Перше помітне зростання відбулося у березні на початку місяця, зазначають автори доповіді. Друга хвиля оголошень розпочалася 18 вересня і не спадає досі.



На даний момент кількість оголошень про терміновий продаж нерухомості в базі досягла 12,5 тисяч – це рекорд як за загальною кількістю, так і за часткою термінових продажів серед усіх оголошень (4%). Найбільше таких пропозицій – у Краснодарі, Московській області, Москві та Санкт-Петербурзі.

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Заради того, щоб швидше продати свої квартири, їх власники готові знижувати ціну нижчу за ринкову. Максимальні знижки готові надавати покупцям жителі Махачкали (13%) та Владивостока (10%). Москвичі згодні поступитися лише 3,2% ринкової вартості свого житла.

У лютому Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Після цього Захід застосував щодо РФ кілька пакетів санкцій.

У вересні в Росії розпочалася, як заявила влада, часткова мобілізація. Наприкінці жовтня російський міністр оборони Сергій Шойгу прозвітував про призов до армії 300 тисяч осіб, а 31 жовтня президент Росії Володимир Путін оголосив про завершення мобілізації.