Росія вдруге піде на Київ? Короткий розбір

Росія вдруге спробує захопити Київ – і в цьому немає жодних сумнівів, заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю британському виданню The Economist, що було опубліковане 15 грудня.

А наступного дня агресор завдав нового потужного удару по Україні, у повітряному просторі Києва зафіксували близько 40 ракет, 37 із них збили сили ППО. Радіо Донбас.Реалії разом із військовими експертами відповідає на головні запитання щодо можливого наступу на столицю.

Що саме сказав Залужний про другий наступ на Київ?

Що Росія знову спробує атакувати Київ, і сумнівів у цьому він не має. Залужний розповів, що агресор готує близько 200 тис. нових солдатів, а його резерви оцінюються в 1,2-1,5 млн. осіб. І ці люди воюватимуть, бо «цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати». Новий потужний наступ можливий у лютому, як і рік тому.

Чому Росії потрібен Київ?

Бо це столиця, а Путін мислить категоріями, в яких захоплення столиці дійсно могло дорівнювати (хоч і не одразу) захопленню всієї країни. Крім того, для нього надзвичайно важливий символізм. Яскраве свідчення – знайдена у російських військових парадна форма, у якій вони мали би пройтись Хрещатиком після взяття Києва.

Чи дійсно може Росія знову піти на Київ у 2023 році?

За численними оцінками військових аналітиків і військових як українських, так і іноземних – однозначно так. При цьому так само вони згодні щодо того, що у воєнному плані це не є виправданим.

Чи зробила висновки армія Росії із провалу першої спроби захопити Київ?

На думку експертів – так, зробила. Але це їй геть не допоможе. В армії РФ відсутній творчий підхід, натомість є жорстка вертикаль та практика сліпого виконання наказів. Одним із наслідків цього є багаторазове повторення тих самих помилок попри наслідки, навіть катастрофічні. Найбільш яскраві приклади – Чорнобаївка та Білогорівка. Не виключено, що у випадку з Києвом ворог діятиме так само: тобто за тим самим планом, але очікуючи на інший результат.

Чи вдасться Росії захопити Київ із другої спроби?

Росії не вдасться захопити Київ, впевнені експерти. Зокрема, варто врахувати попередній пункт, а також те, що атакуватиме російська армія, на відміну від минулого року:

із погано підготовленими солдатами замість кадрових військових;

з гіршою технікою;

без ефекту несподіванки;

коли у Генштабі ЗСУ розуміють, як саме вони будуть діяти;

коли ЗСУ готові і мають нове сучасне озброєння;

а оборона столиці укріплювались місяць у місяць.

Це не означає, що загроза несерйозна, чи відбити атаку російської армії буде легко і не буде втрат. Але всі ці фактори свідчать на користь того, що шансів таки взяти столицю України під контроль катма.

Чим може закінчитись для Кремля друга спроба захопити Київ?

Щонайменше величезними втратами тих, кого Кремль кине в цей наступ (хоч це його і не надто турбує, а от росіяни можуть замислитись). Так само агресор збільшить свої втрати у техніці, запаси якого і так значно вичерпані – до того, що ще з літа розконсервовані «музейні» танки Т-62. Не кажучи про різноманітну «бавовну» на військових об’єктах, зокрема, аеродромах. І все це може визначити фінал війни в Україні.

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