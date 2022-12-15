Залужний: не сумніваюся, що війська РФ знову спробують атакувати Київ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний очікує, що російські війська знову спробують атакувати Київ. Про це він сказав в інтервʼю, яке 15 грудня оприлюднило видання The Economist.

«Росіяни готують близько 200 000 нових солдатів», – сказав Залужний. – «Я не сумніваюся, що вони знову спробують атакувати Київ».

Видання, посилаючись на слова Валерія Залужного, пише, що Росія уже в січні або навесні може розпочати велику атаку з Донбасу, з півдня або навіть з Білорусі.

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The Economist зауважує, що впродовж місяця на 1000 км фронту майже не було руху, та звертає увагу на заяву британського адмірала Ентоні Радакіна про те, що наразі нестача артилерійських снарядів означає, що можливості Росії для наземних операцій «швидко зменшуються».

Росія почала повномасштабне військове вторгнення в Україну від ранку 24 лютого. Тоді російські війська з півночі рухалися в напрямку Києва. На початку квітня Київщина була звільнена від російських військ​.

У Генштабі ЗСУ заявляють, що нарощування російської військової присутності на території Білорусі, яке почалося в середині жовтня, триває, але ймовірність наступальної операції з території цієї країни Генштаб нині оцінює як низьку.