ISW: Кремль не відмовився від «максималістських цілей» щодо України попри заяви Пєскова

Заяви речника Кремля Дмитра Пєскова про наміри окупувати чотири області України, скоріш за все, спрямовані на те, аби зіграти на бажанні Заходу почати переговори, вважають аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW).

«Кремль навряд чи облишив свої максималістські цілі в Україні, попри перше визнання його речника Дмитра Пєскова, що поточною територіальною метою Москви є повністю захопити чотири частково окуповані області України. 8 грудня Пєсков скористався нагодою, щоб ще більше використати бажання Заходу вести переговори, розширюючи коментарі президента Росії Володимира Путіна 7 грудня щодо захоплення «нових російських територій», – йдеться в звіті.

Відтак, за висновками Інституту, амбіції Кремля залишилися незмінними, а коментарі Пєскова не є відхиленням від них.

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На думку авторів звіту, умисно непослідовна риторика Москви є частиною «постійної інформаційної операції, спрямованої на те, щоб ввести Захід в оману і змусити його підштовхнути Київ до переговорів і згоди на превентивні поступки».

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 8 грудня заявив, що наразі «не йдеться» про приєднання до Росії нових територій у ході війни проти України.

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення до України. До цього з 2014 року вона окупувала частину Донбасу та український півострів Крим. У вересні Росія оголосила про анексію чотирьох українських областей, включаючи Запорізьку. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.