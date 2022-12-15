Білорусь нарощує можливості для авіаударів по Україні, проте наступ звідти малоймовірний – Громов

Нарощування російської військової присутності на території Білорусі, яке почалося в середині жовтня, триває, повідомив на брифінгу 15 грудня повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

«У рамках розгортання регіонального угруповання союзної держави проходять підготовку та бойове злагодження російські підрозділи 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу. До проведення зазначених заходів у якості інструкторів залучаються військовослужбовці Збройних сил Білорусі», – розповів він.

Таким чином, уточнив представник Генштабу, Кремль використовує білоруських офіцерів та полігони для відновлення боєздатності наявних, а також підготовки новостворених підрозділів російських Збройних сил.

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«У той же час військові країни-агресора, зокрема, мобілізовані, висловлюють занепокоєння тим, що останнім часом офіцери перестали доводити до підлеглого особового складу будь-яку інформацію щодо термінів їх навчання та перебування на території Білорусі, а також їх подальших дій, передислокацію в Російську Федерацію або на тимчасово окуповані території України», – сказав Громов.

За його даними, триває переміщення до Білорусі російського озброєння. Зокрема, минулого тижня на полігони «Обуз-Лісновський» та «Лосвідо» перекинули по одному батальонному комплекту танків. Цього тижня Росія перемістила на аеродром «Мачулищі» три літаки МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет «Кинджал», а також літак дальнього радіолокаційного виявлення А50-У.

«Це насамперед свідчить про нарощування можливостей агресора наносити авіаційні удари по території України. Хочу наголосити, що на даний час на території Білорусі відсутні необхідні компоненти повітряного угруповання, яке може забезпечити діяльність і авіаційну підтримку військ у ході проведення противником наступальної операції… Ймовірність проведення наступальної операції з території республіки Білорусь залишається низькою», – наголосив генерал.

Громов вказав на те, що Прикордонний комітет Білорусі подовжив обмеження на в’їзд до прикордонних районів Гомельської області до березня. Крім того, у Брестській області агітували добровольців вступати до територіальної оборони. Представник Генштабу вказав на те, що кандидатам до цих загонів обіцяють видати зброю в разі запровадження воєнного стану в Білорусі для оборони місцевих громад.

Також Палата представників Білорусі підтримала смертну кару за державну зраду для військових і представників влади.

«Не виключено, що такі дії режиму Лукашенка є одними з кроків у рамках підготовки до участі у війні проти України», – припустив Громов.

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Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення 13 грудня «раптової перевірки» бойової готовності збройних сил країни. Перевірку розпочато за дорученням Олександра Лукашенка. У рамках перевірки «військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березина».

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.