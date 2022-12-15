Розвідка Британії оцінила перевірку боєздатності армії в Білорусі

Білоруські війська і російські підрозділи, дислоковані в Білорусі, наразі не здатні здійснити успішний наступ на північ України, заявили у британській розвідці, коментуючи позачергову перевірку боєготовності військ, яку проводить Білорусь.

«Повідомляється, що навчання проходять на північному заході країни, далеко від українського кордону. Крім того, нещодавно Росія перекинула до Білорусі додаткові підрозділи мобілізованих резервістів. Білорусь сприяла у наступі Росії на Київ з 24 лютого 2022 року. Однак наразі навряд чи білоруські війська та російські підрозділи, які проводять навчання, становлять силу, здатну здійснити успішний наступ на північ України», – йдеться в повідомленні, яке 15 грудня цитує Міністерство оборони Великої Британії.

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Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення 13 грудня «раптової перевірки» бойової готовності збройних сил країни. Перевірку розпочато за дорученням Олександра Лукашенка. У рамках перевірки «військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березина».

Влада України неодноразово заявляла, що поки не бачить загроз як нового вторгнення російських військових із території Білорусі, так і участі у війні білоруської армії, але при цьому розпочала будівництво на кордоні з Білоруссю залізобетонного паркану з колючим дротом.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.