ISW про перевірку боєздатності армії в Білорусі: вони «навряд чи атакуватимуть Україну»

Білоруські війська навряд чи атакуватимуть Україну, незважаючи на позачергову перевірку готовності армії 13 грудня, пише у новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Навчання, схоже, не є прикриттям для зосередження білоруських та/або російських військ на позиціях для вторгнення в Україну. Воно включає розгортання білоруських підрозділів на полігонах по всій Білорусі, виконання інженерних завдань і відпрацювання форсування річок Неман і Березина (віддалені від білорусько-українського кордону відповідно понад 170 км і 70 км)», – йдеться в повідомленні.

В ISW зауважують, що переміщення білоруської і російської техніки напередодні, «ймовірно, є частиною поточних російських інформаційних операцій, які припускають, що білоруські звичайні сухопутні сили можуть приєднатися до російського вторгнення в Україну».

В інституті ще раз повторили, що «надзвичайно малоймовірно», щоб Білорусь вторглася в Україну в осяжному майбутньому.

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Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення 13 грудня «раптової перевірки» бойової готовності збройних сил країни. Перевірку розпочато за дорученням Олександра Лукашенка. У рамках перевірки «військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березина».

Влада України неодноразово заявляла, що поки не бачить загроз як нового вторгнення російських військових із території Білорусі, так і участі у війні білоруської армії, але при цьому розпочала будівництво на кордоні з Білоруссю залізобетонного паркану з колючим дротом.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.