«Сили оборони України стежать за ситуацією»: ДПСУ про раптову перевірку боєздатності армії Білорусі

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається незмінною та повністю контрольованою, сили оборони стежать за ситуацією після повідомлень про раптову перевірку боєздатності армії Білорусі. Про це, як передає агенція УНІАН, заявив на брифінгу речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«По кордону з Білоруссю. По цьому напрямку не відзначається зміни в обстановці по лінії кордону. Вона залишається повністю контрольованою. Зазначу, що ті підрозділи ЗС РБ, які і раніше перебували на посиленні кордону з нашою країною, вони так і залишаються – не змінюється їхня кількість, не змінюється їхній характер дій», – сказав Демченко.

Коментуючи повідомлення Міноборони Білорусі про перевірку боєготовності своїх підрозділів, Демченко сказав: «Особливих деталей не зазначалося, але сили оборони України стежать за цією ситуацією, щоб розуміти, наскільки це може нести загрозу нашій країні».

За його словами, створення угруповання, яке могло б здійснити вторгнення, наразі не відмічається.

«Але такими діями щодо спільних навчань, розгортання регіонального угруповання військ, перевірки бойової готовності – все це показує, що Білорусь активно співпрацює з Росією і діє по єдиному їхньому задуму», – зазначив Демченко.

Раніше сьогодні Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення 13 грудня «раптової перевірки» бойової готовності збройних сил країни. Перевірку розпочато за дорученням Олександра Лукашенка.

Минулого тижня у Білорусі провели перевірку державної системи реагування на акти тероризму.

Влада України неодноразово заявляла, що поки не бачить загроз як нового вторгнення російських військових із території Білорусі, так і участі у війні білоруської армії, але при цьому розпочала будівництво на кордоні з Білоруссю залізобетонного паркану з колючим дротом.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.