У Білорусі раптово перевірили боєздатність армії. Пентагон каже, що наразі небезпеки немає

У Пентагоні заявляють, що у Білорусі наразі не спостерігається активність біля кордонів з Україною.

«Ми, очевидно, продовжуємо уважно стежити за ситуацією в регіоні, включаючи діяльність у Білорусі. Я не хочу давати конкретну розвідувальну інформацію, але я скажу, що зараз є оцінка, і ми не бачимо жодного типу підготовки до транскордонної діяльності з боку Білорусі на цей момент», – заявив речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу.

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Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення 13 грудня «раптової перевірки» бойової готовності збройних сил країни. Перевірку розпочато за дорученням Олександра Лукашенка. У рамках перевірки «військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березина».

Влада України неодноразово заявляла, що поки не бачить загроз як нового вторгнення російських військових із території Білорусі, так і участі у війні білоруської армії, але при цьому розпочала будівництво на кордоні з Білоруссю залізобетонного паркану з колючим дротом.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.