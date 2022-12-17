Кремль: Путін 16 грудня «весь день» слухав звіти воєначальників щодо війни

Президент Росії Володимир Путін 16 грудня зустрівся з військовим командуванням, щоб обговорити війну Росії проти України. У Кремлі 17 грудня повідомили, що Путін «весь» попередній день прослуховував звіти воєначальників на зустрічі, де були також міністр оборони Росії Сергій Шойгу, начальник Генерального штабу Валерій Герасимов і командувач операції в Україні Сергій Суровікін.

Де саме проходила зустріч, Кремль не повідомив. У зоні бойових дій президент Росії жодного разу не був.

Того ж дня, 16 грудня, російські війська випустили десятки ракет по Україні, атакуючи її цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну мережу, що спричинило проблеми з водо- і тепло- і електропостачанням.

Одна з ракет влучила в житловий будинок у Кривому Розі. За даними місцевої влади, загинули чотири людини, серед яких півторарічний хлопчик. 13 людей були поранені, черед них – четверо дітей.

За даними «Укренерго», внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.