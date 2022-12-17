Росія змінила місце запуску іранських дронів по Україні через уразливість Криму – розвідка Британії

Російські військові, ймовірно, через занепокоєння щодо уразливості Криму перенесли запуски іранських дронів по Україні до Краснодарського краю Росії, повідомила вранці 17 грудня британська розвідка.

«Останніми днями російська кампанія дальніх ударів по критично важливій інфраструктурі України активізувалася. Хвилі ударів в основному складалися з повітряних і морських запусків крилатих ракет, але майже напевно також включали надані Іраном безпілотні літальні апарати (БПЛА), запущені з Краснодарського краю Росії. Раніше ці БПЛА в основному запускали з локацій в окупованому Криму», – йдеться в повідомленні, яке цитує Міністерство оборони Великої Британії.

«Зміна місця запуску, ймовірно, пов’язана із занепокоєнням Росії щодо вразливості Криму, але це також зручно для поповнення запасів із ймовірної точки прибуття зброї в Росію, в Астрахані», – додали в розвідці.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що російські війська 14 грудня запускали по Україні дрони-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131» з напрямку східного узбережжя Азовського моря. Усі 13 дронів збили сили ППО.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів.

За даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» Fateh-110 і Zolfagha.

13 грудня Міністерство закордонних справ України попередило Іран про наслідки нових постачань зброї Росії.

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