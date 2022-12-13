«Наслідки будуть масштабнішими» – МЗС України про постачання Іраном зброї до Росії

Україна попереджає Іран про наслідки нових постачань зброї до Росії, ідеться в коментарі, наданому 13 грудня речником Міністерства закордонних справ України Олегом Ніколенком.

«Нас не дивують чергові заперечення з боку Ірану щодо постачання зброї Росії. Під час технічної зустрічі українські експерти надали іранцям докази в достатньому обсязі. Маємо сотні зафіксованих фактів обстрілів території України іранськими дронами. Хоч як би продовжували викручуватися в Тегерані, українська сторона дала чітко зрозуміти: наслідки за підтримку війни проти України для Ірану будуть набагато масштабнішими, ніж потенційна вигода від його співпраці з Росією», – наголосив речник українського зовнішньополітичного відомства.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах восени.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів.

За даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» Fateh-110 і Zolfagha.

2 листопада Міністерство закордонних справ України заявило, що попередило Іран про можливі наслідки у разі передачі ним Росії ракет і додаткових дронів.

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