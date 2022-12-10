Іран та Росія посилять співпрацю у військовій сфері – британська розвідка

Найближчими місяцями Іран та РФ мають намір посилити співпрацю у військовій сфері, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Британії в твіттері.

«Іран став одним із головних військових спонсорів Росії після того, як РФ вторглася в Україну. Підтримка Іраном російської армії, ймовірно, зросте в найближчі місяці: Росія намагається отримати більше зброї, включаючи сотні балістичних ракет», – йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, Росія витратила значну частину запасів балістичних ракет малої дальності SS-26 «Іскандер», які несуть боєголовку вагою 500 кг на відстань до 500 км.

«Якщо Росії вдасться поставити на озброєння велику кількість іранських балістичних ракет, вона, швидше за все, використає їх для продовження та розширення кампанії ударів по критично важливій національній інфраструктурі України», – зазначає розвідка.

Натомість РФ, ймовірно, запропонує Ірану безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки, що трансформує їхні оборонні відносини.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах восени.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів.

За даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» Fateh-110 і Zolfagha.

2 листопада Міністерство закордонних справ України заявило, що попередило Іран про можливі наслідки у разі передачі ним Росії ракет і додаткових дронів.