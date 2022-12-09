Мінфін США застосував санкції щодо 40 людей і організацій, серед них – ЦВК Росії

Міністерство фінансів США застосувало санкції щодо понад 40 людей і організацій, пов’язаних з корупцією або порушенням прав людини по всьому світу у дев'ятьох країнах, серед них – Іран, Китай та Росія. Про це повідомляє пресслужба відомства.



Зокрема, американські санкції застосовані щодо чотирьох осіб, які брали безпосередню участь у фільтраційних операціях Росії, – це посадові особи Адміністрації президента РФ Олег Нестеров та Євгеній Кім, а також Марина Середа, яка співпрацювала з МВС так званої «ДНР» для управління фільтраційними пунктами в окупованій Росією Донецькій області, та Олексій Муратов. Також санкції застосовані до Очур-Суге Монгуша, який, за даними проєкту Bellingcat, катував та вбив українського військовополоненого, та Людмили Зайцевої – обоє, як повідомляється, причетні до порушень прав людини проти цивільних в Україні.

Мінфін США також застосував санкції до членів Центральної виборчої комісії Російської Федерації, зокрема, її голови Елли Памфілової. Американське відомство нагадує, що у вересні 2022 року ЦВК Росії допомогла наглядати за фіктивними референдумами, проведеними в підконтрольних Росії районах України.

«Корумповані особи та порушники прав людини покладаються на недоліки міжнародної фінансової системи, щоб здійснювати свою діяльність», – сказав заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Е. Нельсон. – «Протягом минулого року Мінфін виділив боротьбу з корупцією та серйозними порушеннями прав людини як головний пріоритет, у тому числі шляхом застосування фінансових санкцій і усунення вразливих місць у фінансових системах США та міжнародних. Викриваючи кричущу поведінку цих осіб, ми можемо допомогти завадити їхній діяльності, знищити їхні мережі та позбавити їх ресурсів»

У жовтні Сполучені Штати запровадили санкції проти дев’яти людей та 12 організацій через те, що Міністерство фінансів США назвало «системною корупцією» в Молдові та спробами вплинути на вибори в країні.