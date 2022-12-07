Колишній президент Ірану Хатамі виступив на підтримку протестів

Колишній президент Ірану Мохаммад Хатамі висловив підтримку руху протесту, викликаного смертю Махси Аміні, назвавши «красивим» його головне гасло — «Жінка, життя, свобода».

Представник реформаторського крила іранської влади Мохаммад Хатамі, який обіймав посаду президента Ірану з 1997 до 2005 року, впродовж довгих років змушений був мовчати.

79-річний відставний політик сказав у заяві, цитованій агенцією ISNА: «Свободу та безпеку не можна протиставляти одне одному. Не можна топтати свободу, щоб зберегти безпеку».

Хатамі також виступив проти арешту студентів, які були в авангарді протестів, що спалахнули в Ірані після смерті Аміні під вартою 16 вересня.

За його словами, запровадження обмежень «не може врешті-решт забезпечити стабільну безпеку університетів і суспільства».

У своїй заяві Хатамі також закликав чиновників «протягнути студентам руку допомоги» і визнати «неправильні аспекти управління», поки не пізно.

Протести охопили Іран упродовж майже трьох місяців відтоді, як Аміні померла після її арешту за ймовірне порушення правил носіння хіджабу, нагадує агенція France-Presse.

Влада, яка намагається стримати протести, описує їх як «заворушення», розпалювані Сполученими Штатами та їхніми союзниками, включно з Великою Британією та Ізраїлем.

Головний орган безпеки Ірану, Вища рада національної безпеки, заявила 3 грудня, що понад 200 людей загинули під час заворушень. Минулого тижня іранський генерал сказав що загинули понад 300 людей, у тому числі десятки співробітників служби безпеки.

Норвезька неурядова організація Iran Human Rights заявила 29 листопада, що щонайменше 448 людей були «вбиті силами безпеки під час загальнонаціональних протестів».

Також в Ірані заарештовані тисячі людей, у тому числі відомі актори і футболісти.