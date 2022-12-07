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Колишній президент Ірану Хатамі виступив на підтримку протестів

Колишній президент Ірану Мохаммад Хатамі, архівне фото, 2009 рік

Колишній президент Ірану Мохаммад Хатамі висловив підтримку руху протесту, викликаного смертю Махси Аміні, назвавши «красивим» його головне гасло — «Жінка, життя, свобода».

Представник реформаторського крила іранської влади Мохаммад Хатамі, який обіймав посаду президента Ірану з 1997 до 2005 року, впродовж довгих років змушений був мовчати.

79-річний відставний політик сказав у заяві, цитованій агенцією ISNА: «Свободу та безпеку не можна протиставляти одне одному. Не можна топтати свободу, щоб зберегти безпеку».

Хатамі також виступив проти арешту студентів, які були в авангарді протестів, що спалахнули в Ірані після смерті Аміні під вартою 16 вересня.

За його словами, запровадження обмежень «не може врешті-решт забезпечити стабільну безпеку університетів і суспільства».

У своїй заяві Хатамі також закликав чиновників «протягнути студентам руку допомоги» і визнати «неправильні аспекти управління», поки не пізно.

Протести охопили Іран упродовж майже трьох місяців відтоді, як Аміні померла після її арешту за ймовірне порушення правил носіння хіджабу, нагадує агенція France-Presse.

Влада, яка намагається стримати протести, описує їх як «заворушення», розпалювані Сполученими Штатами та їхніми союзниками, включно з Великою Британією та Ізраїлем.

Головний орган безпеки Ірану, Вища рада національної безпеки, заявила 3 грудня, що понад 200 людей загинули під час заворушень. Минулого тижня іранський генерал сказав що загинули понад 300 людей, у тому числі десятки співробітників служби безпеки.

Норвезька неурядова організація Iran Human Rights заявила 29 листопада, що щонайменше 448 людей були «вбиті силами безпеки під час загальнонаціональних протестів».

Також в Ірані заарештовані тисячі людей, у тому числі відомі актори і футболісти.

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