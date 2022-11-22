Протести в Ірані: влада повідомила про понад 2400 засуджених

Судова влада Ірану повідомляє, що понад 2400 людей були засуджені за злочини, пов’язані з заворушеннями, спровокованими смертю молодої жінки під час затримання поліцією за порушення дрес-коду, тоді як ще 1118 людей звинувачені в рамках урядової боротьби з інакомисленням та чекають на розгляд своїх справ. Про це повідомляє іранська служба Радіо Свобода.



Речник судової влади Масуд Сетаєші повідомив журналістам, що загалом 2432 протестувальники по всій країні отримали попередні вердикти від судів за участь у демонстраціях, які відбулися по всій країні після смерті Махси Аміні у вересні після затримання за нібито неналежну поведінку.



Сетаєші не назвав загальну кількість заарештованих, хоча сказав, що серед затриманих є 40 іноземних громадян. Деякі звіти правозахисних організацій свідчать про те, що під час загальнонаціональних протестів було затримано понад 15 000 осіб.



Він також підтвердив затримання деяких відомих діячів, зокрема актрис Катайон Ріахі та Хенгаме Газіані, останніми днями, і пригрозив, що інших знаменитостей буде притягнуто до відповідальності, якщо вони скажуть «брехливі та необґрунтовані слова».



Ріахі була однією з перших іранських знаменитостей, яка зняла хіджаб на знак протесту проти смерті Аміні, тоді як Газіані опублікувала фотографії, на яких вона стоїть на вулиці Тегерана без хіджабу та зав’язала волосся у хвіст. Останніми тижнями в Ірані зав’язування волосся у хвіст публічно стало актом непокори.



Ці кроки відбуваються на тлі жорстокого придушення урядом заворушень – одного з найсерйозніших викликів ісламському режиму з часів революції 1979 року – які спалахнули після смерті Махси Аміні 16 вересня.

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Гнів через її смерть спонукав тисячі іранців вийти на вулиці з вимогою більше свобод і прав жінок.



Бригадний генерал Ахмад Вахіді сказав, що деякі іноземці, заарештовані під час заворушень, зіграли «важливу роль» у протестах. Він сказав, що ці люди «перебувають у руках судової системи, з ними слід поводитись згідно із законом».



Країни Заходу неодноразово звинувачували Іран у спробах скористатися іноземними державами, беручи в заручники іноземних громадян.