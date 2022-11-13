Іран заявив, що виніс перший смертний вирок через протести

Іран 13 листопада виніс свій перший смертний вирок через протести, які сколихнули керівництво країни, повідомили в суді.

Обвинувачений був засуджений судом Тегерана до смертної кари за злочини «підпалу урядової будівлі, порушення громадського порядку, зібрання та змови з метою вчинення злочину проти національної безпеки», а також за те, що він – «ворог Бога».

Майже двомісячні протести, викликані смертю Махси Аміні під вартою в поліції, спонукали владу розгорнути репресії, в результаті яких було затримано тисячі людей.

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Протести в Ірані тривають від середини вересня. Інформаційне агентство правозахисників HRANA повідомило, що станом на 5 листопада під час заворушень загинули 318 протестувальників, у тому числі 49 неповнолітніх.

Уряд Ірану не бере на себе відповідальність за загибель протестувальників і в більшості випадків пояснює їхню смерть самогубствами, хворобою та нещасними випадками.