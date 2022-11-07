Іранська опозиція закликає до виборів, щоб покласти край протестам

Іранська опозиційна партія закликала провести нові вибори, щоб покласти край протестам і їх насильницькому придушенню, які сколихнули країну після смерті молодої жінки Махси Аміні після затримання поліцією моралі.

Азар Мансурі, генеральна секретарка Союзу ісламської народної партії Ірану, заявила в своєму твітері 7 листопада, що керівництво країни має вирішити першопричини протестів замість того, щоб звинувачувати зовнішні сили, такі як Захід.

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«Відсутність політичної легітимності – найбільш очевидна загроза національній безпеці країни. Ви хочете внести законні зміни? Не викреслюйте проблему, з’ясуйте причину протесту людей і запитайте себе, чи є ще шлях до вільних виборів і незалежного громадянського суспільства?» – написала вона.

Заклик Мансурі пролунав після чергової ночі протестів, які тривають попри посилення репресій з боку влади.

227 із 290 законодавців Ірану 6 листопада закликали судову систему «рішуче впоратися» з винуватцями заворушень.

У відповідь на це чимало людей зібралися в західному іранському місті Маріван через кілька годин після поховання Насрін Гадері – курдської студентки, яку вбили в Тегерані під час протестів.

На знак підтримки протестувальників гравці національної збірної Ірану з пляжного футболу відмовилися святкувати свою перемогу на Міжконтинентальному кубку Еміратів з пляжного футболу 6 листопада. Після вручення чемпіонського кубка команда урочисто стояла на п’єдесталі зі схрещеними руками на знак солідарності з протестним рухом.

Раніше команда відмовилася співати національний гімн під час півфіналу, що змусило державне телебачення припинити пряму трансляцію матчу.

Також повідомляється, що відомий іранський політичний активіст Маджід Таваколі був побитий охоронцями в’язниці Евін і переведений в одиночну камеру.

Протести в Ірані тривають від середини вересня. Інформаційне агентство правозахисників HRANA повідомило, що станом на 5 листопада під час заворушень загинули 318 протестувальників, у тому числі 49 неповнолітніх.

Уряд Ірану не бере на себе відповідальність за загибель протестувальників і в більшості випадків пояснює їхню смерть самогубствами, хворобою та нещасними випадками.