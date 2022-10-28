Протести в Ірані: більше працівників нафтової галузі долучаються до страйку

Постійні працівники нафтової індустрії в Ірані долучаються до страйку, оголошеного раніше контрактними працівниками в рамках протестів через смерть Махси Аміні, затриманої поліцією моралі.

Оголошений страйк працівників нафтохімічної промисловості може завдати шкоди ключовому сектору економіки Ірану, яка вже страждає від міжнародних санкцій.

Організаційна рада нафтових контрактників в Ірані оголосила 27 жовтня, що контрактні працівники галузі розпочнуть страйк 29 жовтня на знак солідарності з повстанням проти репресій уряду. Вже наступного дня Рада заявила, що постійні працівники також приєднаються до страйку контрактників з 29 жовтня.

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Згідно із заявою Ради, страйкарі вимагають негайного звільнення затриманих протестувальників, у тому числі понад 250 їхніх колег, а також усіх політв’язнів.

Організація з прав людини в Ірані, що базується в Осло, стверджує, що в результаті репресій загинули щонайменше 215 людей, у тому числі 27 дітей. Влада ще не оголосила кількість загиблих, але державні медіа стверджують, що близько 30 співробітників сил безпеки були вбиті.

Іранські лідери звинуватили Сполучені Штати та інші країни Заходу в розпалюванні того, що вони називають «заворушеннями».

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Останніми днями повідомлялося про страйки в кількох містах, особливо в південних районах, де розташовані нафтові потужності Ірану — один із небагатьох секторів економіки, який може приносити прибуток.

Також є повідомлення про те, що іранські робітники та власники магазинів по всій країні приєднаються до загальнонаціональних протестів 29 жовтня.