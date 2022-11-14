Німеччина заявляє, що нові санкції ЄС будуть спрямовані проти «ближнього кола» гвардійців Ірану

Нові санкції Європейського Союзу будуть націлені на «найближче оточення влади» Революційної гвардії Ірану, заявила Німеччина 14 листопада.

Блок зібрався, щоб відповісти на широке застосування сили Тегераном проти мирних демонстрантів.

Протести, спровоковані смертю Махси Аміні 16 вересня під час ув'язнення поліцією, є одним із найсміливіших викликів Ісламській Республіці з часів революції 1979 року.

Наразі, повідомляє активістське інформаційне агентство HRANA, під час заворушень загинули 336 демонстрантів і майже 15 100 затримані.

Читайте також: Іран заявив, що виніс перший смертний вирок через протести

Уряд Ірану не бере на себе відповідальність за загибель протестувальників і в більшості випадків пояснює їхню смерть самогубствами, хворобою та нещасними випадками.