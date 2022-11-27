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В Ірані заарештували племінницю Хаменеї після засудження нею режиму – брат

Протести в Ірані, ілюстративне фото

Влада Ірану заарештувала племінницю верховного лідера аятолли Алі Хаменеї після того, як вона записала відео, в якому описала владу, очолювану її дядьком, як «режим убивць і дітей».

Фаріде Морадхані походить з гілки сім'ї, яка має репутацію опозиційної до духовного керівництва Ірану. Її раніше вже ув'язнювали.

Її брат Махмуд Морадхані написав у Twitter, що її заарештували 23 листопада після того, як вона потрапила до офісу. Потім 27 листопада її брат опублікував відео на YouTube, де вона засудила «явні та очевидні утиски», яких зазнали іранці.

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В Ірані два місяці тривають протести після смерті у середині вересня Махси Аміні. 22-річна іранка померла в Тегерані через три дні після арешту за ймовірне порушення правила, який передбачає обов’язкове носіння хіджабу.

Судова влада Ірану повідомляє, що понад 2400 людей були засуджені за злочини, пов’язані з заворушеннями.

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