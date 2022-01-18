Іран: активістку, племінницю Хаменеї утримують в одиночній камері після арешту – брат

Громадська активістка, племінниця верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї утримується в одиночній камері у в’язниці Евін в Тегерані після того, як вона взяла участь у заході на честь вдови скинутого шаха і була затримана минулого тижня. Про це іранській службі Радіо Свобода повідомив її брат.

Фаріде Морадхані, доньку сестри Хаменеї, відому своїми виступами проти смертної кари, затримали 14 січня у її будинку в іранській столиці.

Її брат Махмуд, який живе у Франції, повідомив у телефонному інтерв’ю увечері 17 січня, що звинувачення проти неї залишаються незрозумілими. За його словами, представники влади «не сказали, чому її заарештовують, коли забирали її».

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Він, втім, пов’язав арешт із участю Морадхані в онлайн-заході на честь 83-го дня народження Фарах Пехлеві, вдови скинутого шаха Ірану.

«З того, що ми чули, на неї велике досьє, і я вважаю, що воно значною мірою пов’язане з коментарями, які вона зробила під час онлайн-заходу», – сказав він.

Арешт Морадхані відбувся після того, як на відео, опублікованому в інтернеті, Морадхані декламує вірш на славу колишньої імператриці. Активістка назвала Пехлеві як «дорогою матірю своєї батьківщини» і сказала, що після того, як вона покинула Іран, «мистецтво і культура нації залишилися безпритульними».

Шах Мохаммад Реза Пехлеві керував Іраном до Ісламської революції 1979 року. Зараз його вдова Фарах проживає у Франції.

За словами Махмуда Морадхані, причетність його сестри до правозахисної діяльності також сприяла її арешту.

«Правозахисна діяльність та допомога сім’ям політв’язнів і жертв протестних рухів вважається злочином для цього режиму», – сказав він.

Морадхані – дочка сестри Хаменеї Бадрі, яка втекла до Іраку в 1980-х роках на піку війни з Іраном, щоб приєднатися до свого чоловіка, священнослужителя-дисидента Алі Техрані.