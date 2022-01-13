У понад 30 містах Ірану протестують вчителі через заробітну плату та умови праці

Сотні вчителів вийшли на акції протесту у понад 30 іранських містах, вимагаючи підвищення заробітної плати та покращення умов праці.

Протести влаштували освітяни у столиці Тегерані, Ісфахані, Ширазі, Мешхеді, Рашті, Кумі та інших містах країни.

Вчителі, як повідомляється, заявили про «байдужість влади до освіти», а також закликали до звільнення своїх затриманих колег.

За останні тижні вчителі влаштували кілька протестних акцій. Сили безпеки іноді реагували таким чином, що вдавалися до затримання деякотрих учасників.

Минулого місяця парламент країни ухвалив закон про підвищення заробітної плати вчителям після кількох днів протестів. Заходи, вжиті законодавцями 15 грудня, гарантують, що вчителі отримуватимуть близько 80 відсотків заробітної плати викладачів університетів, що є однією з вимог протестувальників. Міністр освіти Юсеф Нурі пообіцяв, що закон, який неодноразово вносився до парламенту останніми роками, але так і не був ухвалений, буде швидко реалізований після його затвердження.