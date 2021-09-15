У МОН обіцяють надбавку в 20% педагогам, які успішно пройдуть сертифікацію

Міністерство освіти і науки повідомляє, що вчителі, які успішно пройдуть сертифікацію, отримають надбавку у 20% до заробітної плати.

У МОН пояснили, що з 20 вересня до 12 листопада 2021 року триватиме третій етап пілотної сертифікації вчителів початкових класів – вивчення практичного досвіду роботи педагогів. Участь у ньому візьме 1171 вчитель, який успішно пройшов другий етап сертифікації – самооцінювання власної педагогічної майстерності.

«Педагоги, які успішно пройдуть сертифікацію, отримають надбавку у 20% до заробітної плати. Крім того, успішне проходження сертифікації зараховується як проходження чергової або позачергової атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та педагогічного звання», – йдеться в повідомленні.

У МОН уточнили, що процедура проведення третього етапу сертифікації цього року зазнала змін.

«Зокрема, у 2021 році оцінюванню підлягають мовно-комунікативна, інформаційно-цифрова, емоційно-етична, інклюзивна, здоров’язбережувальна, інноваційна, рефлексивна та інші професійні компетентності, визначені оновленим Професійним стандартом вчителя. Карантинні обмеження, спричинені пандемією COVID-19, призвели до іншого нововведення: спостереження за навчальними заняттями під час сертифікації буде відбуватися з використанням технологій відеоконференцзв’язку», – йдеться в повідомленні.

За даними МОН, сертифікація педагогічних працівників − це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей вчителів, що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання і вивчення практичного досвіду роботи. Мета сертифікації − виявити і заохотити вчителів з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню.

Перший етап сертифікації вчителів початкової школи 2021 року відбувся у лютому, другий етап – у квітні.