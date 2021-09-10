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Новини | Суспільство

Троє українських учителів стали лауреатами премії Global Teacher 2021

Цю пермію ще називають «Нобелівською премією для вчителів»

Світова премія Global Teacher, яку ще називають «Нобелівською премією для вчителів», відзначила трьох вчителів з України, повідомляє Міністерство освіти і науки.

«Учитель інформатики Олександр Жук, який працює з дітьми з порушеннями слуху в Запорізькій школі-інтернаті «Джерело», вчителька початкових класів Балабинського навчально-вихового комплексу «Школа І-III ступенів – гімназія «Престиж» Запорізької області Тетяна Дуцик та викладачка Мелітопольського професійного аграрного ліцею Ганна Бут стали лауреатами Global Teacher Award 2021», – повідомили у Міносвіти.

Повідомляється, що ці педагоги відстояли свої досягнення на світовому рівні серед 110 країн та увійшли до ТОП-50 найкращих вчителів України за версією Global Teacher Prize Ukraine 2020.

«Завжди говорив і не втомлююсь повторювати, що в Україні – найкращі вчителі та найталановитіші педагоги. Сьогодні вони мають можливість гучно заявити про себе на весь світ. І блискуче це роблять», – заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Олександр Жук у 2018 році став найкращим вчителем України за версією Global Teacher Prize Ukraine та потрапив до престижного рейтингу ТОП-30 до 30 років. У 2019-му його відзначили серед ТОП-10 новаторів, які змінюють Україну та світ.

Тетяна Дуцик – лауреатка обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019» у номінації «Вчитель інклюзивного класу».

Ганна Бут – засновниця волонтерського руху «Свічадо».

Global Teacher Award – міжнародна нагорода від Aks Education Awards, яку присуджують за видатні здобутки у вчителюванні. Щоб стати лауреатом або лауреаткою, треба продемонструвати значні внесок у розвиток учнівства та вплив на спільноту.

Читайте також: Global Teacher Prize: двоє українських вчителів увійшли у список 50 найкращих на планеті

Церемонія нагородження відбудеться в прямому ефірі на Youtube-каналі та Facebook-сторінці Aks Education Awards 10 жовтня.

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