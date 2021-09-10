Троє українських учителів стали лауреатами премії Global Teacher 2021

Світова премія Global Teacher, яку ще називають «Нобелівською премією для вчителів», відзначила трьох вчителів з України, повідомляє Міністерство освіти і науки.

«Учитель інформатики Олександр Жук, який працює з дітьми з порушеннями слуху в Запорізькій школі-інтернаті «Джерело», вчителька початкових класів Балабинського навчально-вихового комплексу «Школа І-III ступенів – гімназія «Престиж» Запорізької області Тетяна Дуцик та викладачка Мелітопольського професійного аграрного ліцею Ганна Бут стали лауреатами Global Teacher Award 2021», – повідомили у Міносвіти.

Повідомляється, що ці педагоги відстояли свої досягнення на світовому рівні серед 110 країн та увійшли до ТОП-50 найкращих вчителів України за версією Global Teacher Prize Ukraine 2020.

«Завжди говорив і не втомлююсь повторювати, що в Україні – найкращі вчителі та найталановитіші педагоги. Сьогодні вони мають можливість гучно заявити про себе на весь світ. І блискуче це роблять», – заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Олександр Жук у 2018 році став найкращим вчителем України за версією Global Teacher Prize Ukraine та потрапив до престижного рейтингу ТОП-30 до 30 років. У 2019-му його відзначили серед ТОП-10 новаторів, які змінюють Україну та світ.

Тетяна Дуцик – лауреатка обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019» у номінації «Вчитель інклюзивного класу».

Ганна Бут – засновниця волонтерського руху «Свічадо».

Global Teacher Award – міжнародна нагорода від Aks Education Awards, яку присуджують за видатні здобутки у вчителюванні. Щоб стати лауреатом або лауреаткою, треба продемонструвати значні внесок у розвиток учнівства та вплив на спільноту.

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Церемонія нагородження відбудеться в прямому ефірі на Youtube-каналі та Facebook-сторінці Aks Education Awards 10 жовтня.