Роковини збиття рейсу МАУ в Ірані: під Тегераном відкрили Алею пам‘яті жертв

Посольство України відкрило поблизу Тегерана Алею пам‘яті жертв рейсу PS752, на якій було висаджено 176 дерев у знак пошани про всіх загиблих у трагедії, повідомила в суботу пресслужба української дипмісії в Ірані.

8 січня 2020 року літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану. Загинули всі 176 людей, які були в літаку – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Іран після кількох днів заперечень офіційно визнав свою провину і назвав влучання в український літак з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони помилковим.

Неподалік місця авіакатастрофи співробітники посольства також встановили 11 пам‘ятних знаків з портретами загиблих в авіакатастрофі громадян України.

Ідею було втілено за підтримки членів сімей іранських жертв катастрофи. На самому місці трагедії планується встановлення меморіалу.

Торік 17 березня Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора протиповітряної оборони, який визначив його як «ворожу ціль». В МЗС України зміст документа назвали «цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака».